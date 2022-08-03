Süper Lig ’de geçtiğimiz sezona damga vuran Konyaspor , Avrupa macerasına da müthiş başlamıştı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov’u 2-0 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Yeşil Beyazlılar, 3. turda Lihtenştayn ekibi Vaduz’la kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında daha önce 14 karşılaşmaya çıkan Konyaspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. İlhan Palut yönetiminde ise 2’de 2 yapan Anadolu Kartalı, müthiş gidişatını Rheinpark Stadı’nda sürdürmek amacında.

Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Vaduz-Konyaspor maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Vaduz-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

İlhan Palut: Bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, “Gruplara kalmak için Play-Off öncesi son engeldeyiz. Evimizdeki maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmemiz gerekiyor. Tamamen galibiyet için oynayacağız. Avrupa arenasında kolay maç yok. Bu nedenle oyun disiplininden taviz vermeden, bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu.

Rövanş 11 Ağustos’ta

İlk maçtan tur kapısını aralamak isteyen Konyaspor, rövanşı ise 11 Ağustos’ta kendi evinde oynayacak. Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut, kritik maçta takımın yıldız isimleri Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytqyi ve Michalak’a çok güveniyor.