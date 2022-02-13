Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da son dakika!

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda yedek kadroyla Denizlispor ’u eleyen Trabzonspor ’da, bugün yıldızlar sahada olacak. Fırtına’da Bruno Peres kart cezalısı, yerine Dorukhan’ın sağ beke geçmesi muhtemel. Koita’nın ise yeni sakatlıktan çıktığı için kadroda olması beklenmiyor.

Corneilus’un patlama maçı

Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarını boş geçen Andreas Cornelius, Konyaspor karşısında suskunluğunu bozmak istiyor. Son 9 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandıran Danimarkalı forvet, 23 maçta 11 kez ağları sarstı ve Fırtına’nın en golcü ismi. Abdullah Avcı, kenar oyuncularından Cornelius’u daha fazla topla buluşturmalarını istedi.

Hamsik takımla çalıştı

Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve alt baldırındaki ağrı nedeniyle salonda özel program dahilinde çalışan Marek Hamsik, Konyaspor mücadelesi öncesi son taktik idmanda yer aldı. Slovak futbolcu kendini denerken, 21 kişilik kadroda olma ihtimali yüksek gözüküyor. 34 yaşındaki maestroyla ilgili kesin kararı, maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı verecek.



