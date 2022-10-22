Süper Lig 'de yarın Konyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Adana Demirspor'da zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

Geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Mavi Şimşekler, topladığı 21 puanla zirvede yer aldı.

Konya karşısında da mutlak zafer arayan Adana ekibinde kritik karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı oyuncunun olmayışı yüzleri güldürdü.

Öte yandan 30 bin kişilik Adana stadında 21 binden fazla biletin satıldığı bilgisine ulaşılırken, karşılaşma saatinde tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.