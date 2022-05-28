Süper Lig 'de bu sezon kendini aşan ve puan rekoru ile (68) ligi 3. sırada tamamlayan Konyaspor , transferde de gaza basmaya hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlılar, iki genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bu anlamda Konya'nın ilk hedefi, yerli oyuncu olacak. İlhan Palut'un ekibi, 3. Lig ekiplerinden Orduspor 1967’nin formasını giyen genç savunmacı Kadir Seven'i kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol atarken, başarılı bir performans sergiledi. Konya, daha sonrasında ise rotasını yurt dışına çevirecek.

Önce yerli sonra yabancı

Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'de görev yapan Konan N'Dri, Konya'nın radarına girdi. Yeşil-Beyazlılar, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu da transfer etmek istiyor. Fildişili futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.