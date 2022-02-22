Konyaspor kazanmayı unuttu

Başakşehir, Süper Lig 'in 21. haftasında oynanması gereken Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Konyaspor maçını 2-1 kazandı.

Ligdeki son galibiyetini 24. haftada 1-0'lık sonuçla Giresunspor karşısında alan Konyaspor, o maçtan sonra oynadığı 3 lig karşılaşmada galip gelemedi.

25. haftada Trabzonspor 2-1 kaybeden Konyaspor, 26. haftada Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı ve son olarak 21 haftanın ertelenen maçında Başakşehir'e 2-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor 49 puanda kalırken Başakşehir ise 46 puana yükselerek üçüncü sırada yer aldı.







