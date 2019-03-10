Konyaspor kazanmayı unuttu

Süper Lig’de son dönemde oynadığı karşılaşmalarda bir türlü istediği sonuçları alamayan Atiker Konyaspor, adeta kazanmayı unuttu!

Çıktığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Yeşil- Beyazlılar, deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Söz konusu 6 haftalık periyoda girmeden önce lider Başakşehir’in 10 puan arkasında yer alan Aykut Kocaman’ın öğrencileri, şimdi ise zirvenin 18 puan gerisine düştü.

Konyaspor, ligdeki son galibiyetini ise 43 gün önce sahasında Antalyaspor’u 2-0 devirerek elde etmişti.