Süper Lig 'in 35. haftasında Kayserispor, Konyaspor 'a konuk olacak. Topladığı 33 puanla 18. sırada yer alan ve düşme hattından kurtulma mücadelesi Kayserispor, 5 maçlık galibiyet hasretine Konya'da son vermeye çalışacak. Rakibine göre daha rahat bir konumda olan ve 40 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor ise evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor'da Anicic ve Alper, Kayserispor'da ise Gustavo, İlhan ile Ömer sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Nisan Cuma günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtomic, Amir, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen