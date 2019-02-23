Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında son 3 maçında berabere kalan ve 7 maçtır yenilmeyen Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan ve 8 maçtır yenilmeyen Kayserispor ile karşılaşacak. İki takımda serilerini devam ettirmek için sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.

Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Fofana, Milosevic, Mücahit Can Akçay

Kayserispor: Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Ömer Ali Şahiner, Yatabare, Jonsson, Hurtado ve Diagne'nin sakatlığı bulunuyor. Jahovic ise cezalı olduğu için Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'da ise Sakıb, Oğuzhan ve Bilal'in sakatlığı bulunuyor. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.



