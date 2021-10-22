Konyaspor - Kayserispor (CANLI)

Konyaspor , Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu maç öncesi 14 puanı olan Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile çıkışını sürdürmek istiyor. 11 puanı bulunan Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

MAÇ BAŞLADI!

8. dakikada Konyaspor, Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 öne geçti.

45+1. dakikada Konyaspor Hadziahmetovic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic

Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor'un bu karşılaşma öncesi tek hedefi kazanarak yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak.

11 puanı bulunan Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kayseri ekibi 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son hafta mücadelesinde Alanyaspor 'a deplasmanda 6-3 kaybeden Kayserispor, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.