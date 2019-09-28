Konyaspor - Kayserispor ( CANLI)

Konyaspor ile Kayserispor Süper Lig'de 6. hafta maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Bu sezon tek galibiyetini Denizlispor karşısında alan Konyaspor saha ve seyirci avantajıyla rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon istediği sonuçları alamayan Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29 Eylül Pazar günü saat 14:00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Kayserispor 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic

Kayserispor: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut, Bilal, Adebayor

Konyaspor'ra Hurtado'nun sakatlığı devam ediyor. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor. Kayserispor'da ise Alpay Çelebi, Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Levent Gülen sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.