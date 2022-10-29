Konyaspor - Kasımpaşa maçının son dakikalarında tartışma çıktı

Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında Konyaspor , Kasımpaşa’yı konuk etti. Konuk ekip 50. dakikada Hajradinovic’in golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 82. dakikada Guilherme’nin attığı golle eşitliği sağladı. Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ortalık savaş alanına döndü.

IKPEAZU'NUN HAREKETİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

90+7. dakikada Ikpeazu sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken dirseğiyle Kasımpaşalı futbolcu Tunay Torun'a sert bir müdahalede bulundu. Bu hareketi sonrasında hakem Atilla Karaoğlan Konyalı futbolcuya kartını gösterdi.





BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

İki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik meydana geldi. Konyaspor'dan Francisco Calvo ile Kasımpaşa'dan Fode Koita birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra Kasımpaşa yedek kulübesinden gelen yedek kaleci Erdem Canpolat gerginliği artırdı ve itişmeler başladı.

HAKEM SARI KARTLA CEZALANDIRDI

Bu tartışma sırasında tribünlerden sahaya su şişeleri fırlatıldı. Her iki takımın teknik ekibinin araya girmesi ve olayın başrolündeki isimlerin sakinleştirilmesi sonrasında tartışma sona erdi.

Yaşanan bu gerginliğin ardından hakem Atilla Karaoğlan Konyaspor'dan Calvo'ya, Kasımpaşa'dan ise Fode Koita ve Erdem Canpolat'a sarı kart gösterdi.