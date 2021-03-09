Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Fenerbahçe müsabakasında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmana başladı. İdman, 4 set üzerinden oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı katılmadı.

Yarını izinli geçirecek yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 11 Mart Perşembe günü devam edecek.

AA