Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonucu: 4-4

Süper Lig 'in 26 haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bol heyecan ve aksiyonun yer aldığı mücadelede 4-4 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konysapor puanını 49'a Kasımpaşa ise 29'a çıkardı.

Konyaspor gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Kasımpaşa ise Fenerbahçe 'yi konuk edecek.





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Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

4' Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Mortadha Ouanes Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Umut Bozok.

28' Skora 1 - 1 eşitlik geldi. İttifak Holding Konyaspor, Amilton ile aradığı golü buldu.

40' Amar Rahmanovic takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Ahmed Hassan.

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitirdi.

İkinci yarı başladı.

46' Kasımpaşa takımı, Haris Hajradinovic ile eşitliği sağlıyor. Golün asistini yapan isim Mortadha Ouanes.

52' Soner Dikmen takımını öne geçiren golü atıyor.

60' Umut Bozok takımı adına penaltıyı gole çeviriyor

78' Kasımpaşa adına şanssız an Haris Hajradinovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.

90' Awer Mabil Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor.

90' Sokol Cikalleshi penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: İttifak Holding Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4

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Konyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Spajic, Eren Elmalı, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok