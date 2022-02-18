Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde 9 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri Konyaspor , son haftaların formda ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Konyaspor son lig maçında lider Trabzonspor 'a 2-1 mağlup oldu. Futbolseverler İlhan Palut'un takımından daha iyi bir performans bekliyordu çünkü bu, şu anda neredeyse bitmiş olan şampiyonluk yarışında iddiasını arttırmak için büyük bir fırsattı. Üç Büyüklerin hayal kırıklı ile damgasını vurduğu bu sezon Konyaspor, kulüp tarihinde adını en üst sırada ikinci bitirme şansına sahip. İlhan Palut sezon genelinde devam ettiği oyun anlayışı ile, maçın çoğunu kendi yarı sahasında oynamalarını ve hedef kanat oyuncuları ile kontra atak fırsatları yaratmalarını bekleyebiliriz.

Kasımpaşa, son lig mücadelesinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Beklendiği gibi, özellikle iç sahada çok sayıda gol şansı olan oldukça eğlenceli bir maçtı. Kasımpaşa taraftarlarını endişelendiren şey, takımlarının son zamanlardaki zorlu fikstüre karşı yorgun düşmesi.Geçen haftaya göre daha güçlü rakiplerine karşı daha dikkatli olmalarını bekleyebiliriz.

Mücadelede ev sahibi takım puan ya da puanlara yakın taraf.