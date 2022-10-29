Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. 3 maçtır kazanamayan iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Konyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Son 3 maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan ve 19 puanla 7. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeye çalışacak. Trabzonspor beraberliğinin ardından üst üste 2 mağlubiyet alarak 13 puanla 11. sıraya gerileyen Lacivert Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp galibiyet hasretine nokta koymaya çalışacak.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Bytyqi, Michalak, Diouf
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouanes, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Ali