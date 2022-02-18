Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet serisine Trabzonspor deplasmanında son veren Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 2 maçlık 3 puan hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Lider Trabzonspor 'un ardından 48 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Bordo Mavili ekibe 2-1 mağlup olan ve 3 maçlık galibiyet serisine son veren Yeşil-Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 5'te 5'le gittiği Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 28 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa ise 2 maçlık 3 puan hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak.
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan, Cikalleshi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Aabid, Muleka, Eysseric, Hajradinovic, Umut