Lider Trabzonspor 'un ardından 48 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Bordo Mavili ekibe 2-1 mağlup olan ve 3 maçlık galibiyet serisine son veren Yeşil-Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 5'te 5'le gittiği Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 28 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa ise 2 maçlık 3 puan hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak.

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Spajic, Eren Elmalı, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok