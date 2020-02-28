Konyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 24. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor’u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor’u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 8 maçtır devam eden iç sahada kazanamama serisini Kasımpaşa önünde noktalamayı hedefliyor.

Konyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor’u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor’u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yaptığı maçların 5’ini kazanan, 4’ünde berabere kalan ve 14’ünü yitiren lacivert-beyazlı takım, 24. haftaya 19 puanla 17. sırada girdi.

Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup olmuştu.

Konyaspor kötü seriyi bitirmek istiyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 8 maçtır devam eden iç sahada kazanamama serisini Kasımpaşa önünde noktalamayı hedefliyor. Taraftarı önünde son olarak, 29 Eylül 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1’lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi.

İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5’er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

153 gün sonra sahasında kazanma peşinde

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde galip gelerek 153 gün sonra sahasında 3 puan alma peşinde. İç sahada kazandığı son maç olan Kayserispor müsabakasını 29 Eylül 2019 tarihinde oynayan yeşil-beyazlılar, aradan geçen 8 karşılaşma ve 153 günün ardından yarın Kasımpaşa mücadelesinde galip gelmek için ter dökecek.

Konyaspor, taraftarı önündeki son 8 lig maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Beşiktaş (0-1), Gaziantep FK (0-0), Trabzonspor (0-1), Galatasaray (0-3), Yukatel Denizlispor (0-0) ve Göztepe’ye (1-3) karşı kazanamadı. Ligin 24. haftasına 21 puanla 15. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa’yı yenerek orta sıralara yükselmeye de çalışacak.