Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası bir birinden güzel ve heyecanlı maçlara sahne olacak. Bu maçlardan biri de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Aykut Kocamanlı Konyaspor taraftarının da desteğile zirve mücadelesi veren Mustafa Denizlili Kasımpaşa'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa ise geçen hafta aldığı 3-0'lık Kayserispor mağlubiyetini Atiker Konyaspor'u yenerek unutmak istiyor.

Konyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Yaptığı maçların 5’ini kazanan, 6’sında berabere kalan ve 4’ünü yitiren Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa’da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Atiker Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda oynanan maçı Kasımpaşa evinde 2-1 kazandı. İkinci yarıdaki müsabakadan ise Atiker Konyaspor sahasında 2-0 galip ayrıldı.