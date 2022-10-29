Konyaspor-Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Konyaspor , Süper Lig 'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maç öncesinde son 3 maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan ve 19 puanla 7. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeye çalıştı. Trabzonspor beraberliğinin ardından üst üste 2 mağlubiyet alarak 13 puanla 11. sıraya gerileyen Lacivert Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp galibiyet hasretine nokta koymak istedi.





MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 19. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan geliştirilen atakta yükselen top ceza sahasında Endri Çekici'nin önünde kaldı. Arnavut oyuncu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

⏱ 26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

⏱ 28. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Endri Çekici kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

⚽ GOL | 50. dakikada Kasımpaşa Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor'un geriye gönderdiği pasla kaleci Ibrahim Sehic büyük bir hata ile Hajradinovic'in önüne topu gönderdi. Boşnak futbolcuya sadece dokunmak kaldı.

⏱ 64. dakikada Konyaspor net pozisyonu değerlendiremedi. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya boş pozisyondaki Muhammet Demir vuruşunu yaptı ancak top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.

⏱ 67. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Amir Hadziahmetovic'in Kasımpaşa savunması çıkarkan kaptığı topla savunma arkasına sarkan Diouf, şutunu gönderdi ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

⚽ GOL | Konyaspor, Guilherme'nin 82. dakikada attığı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşede Ikpeazu, 3 kişinin arasından ceza sahasına bindirme yapan Guilherme'ye pasını attı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi.





⏱ 86. dakikada sol kanatta Ben Ouanes’in ceza yayına çevirdiği topa bekletmeden vuran Hajradinovic’in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Sehic x, Ahmet Oğuz xx, Adil xx, Calvo xx (Kahraman dk. 72 xx), Guilherme xxx, Hadziahmetovic xxx, Michalak xx (Amilton dk. 79 ?), Oğulcan xx (Bruno Paz dk. 46 xx), Çekiçi xx, Bytyqi xx (Diouf dk. 56 xx), Muhammet xx (Ikpeazu dk. 72 xx)

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Soner, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xxx (Celina dk. 90+5 ?), Tırpan xx, Eysseric xx (Koita dk. 83 ?), Fall xx, Ali xx (Aytaç dk. 46 xx), Ahmet xx (Tunay dk. 77 xx)

Yedekler: Erdem, Donk, Bruma, Oğuzhan, Petretta, Berat

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Hajradinovic (dk. 50) (Kasımpaşa), Guilherme (dk. 82) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul, Koita, Bruma (Kasımpaşa), Ahmet Oğuz, Kahraman, Ikpeazu, Calvo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor)