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Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. 3 maçtır kazanamayan iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Maçta ilk düdük çaldı.

29 Ekim 2022, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

Konyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Son 3 maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan ve 19 puanla 7. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeye çalışıyor. Trabzonspor beraberliğinin ardından üst üste 2 mağlubiyet alarak 13 puanla 11. sıraya gerileyen Lacivert Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.

Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bugün saat 14.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Konyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali

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