Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

Konyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Son 3 maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan ve 19 puanla 7. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeye çalışıyor. Trabzonspor beraberliğinin ardından üst üste 2 mağlubiyet alarak 13 puanla 11. sıraya gerileyen Lacivert Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bugün saat 14.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...
Konyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali