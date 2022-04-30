Konyaspor - Karagümrük maçı | CANLI

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Konyaspor , Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Konyaspor geride kalan 34 hafta sonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 64 puan toplarken, Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 50 puan elde etti. Müsabaka öncesinde yeşil-beyazlılar, 3. sırada Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirmek isterken, İstanbul ekibi ise 9. sıradan yukarılara doğru tırmanmak istiyor.

KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI

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Konyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda başlayan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Konyaspor - Karagümrük maçı 11'leri

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic

İlhan Palut: Yarış devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Fenerbahçe ile 2.'lik mücadelesi veren Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, bugünkü Karagümrük maçı öncesinde konuştu. Deneyimli teknik adam, "Rahmanovic ve Adil'in cezası var. Onun dışında takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak. Fatih Karagümrük'ün Avrupa hedefi de bu maçı önemli bir hale getiriyor. Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışıp inşallah evimizde kazanmak istiyoruz. Yarış tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Palut, "Transfer, dinamik süreç. Bütün takımlar için sezon boyunca devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor" yorumunu yaptı.

4. randevu

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, bu mücadeleyle beraber Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük ise 1 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Konyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Fatih Karagümrük 4 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya’da 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-1’lik galibiyeti ile sona ermişti.

Ligin iç sahada en fazla puan toplayan takımı

Konyaspor, Süper Lig’de bu sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 40 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, bu istatistikle ligin iç sahada en fazla puana sahip takımı konumunda bulunuyor. Konya ekibi 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 4 defa berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Konyaspor, bu maçlarda 32 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde 12 gol gördü. Yeşil-beyazlılar, son iç saha müsabakasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.

İlhan Palut ile Volkan Demirel 2. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Bu yıl İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda uzatmalara giden zorlu maçı, Demirel’in öğrencileri 5-4’lük skorla kazanmıştı.