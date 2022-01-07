Konyaspor İlhan Palut ile olan sözleşmesini uzattı

Süper Lig 'de lider Trabzonspor 'un en yakın rakibi olan ve bu sezona damgasını vuran Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut, bu başarının arkasındaki isim olarak ön plana çıktı. Konyaspor yönetimi, başarısından dolayı genç teknik adamla olan sözleşmesini uzattı.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile birlikte Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın karşısında düzenlenen imza töreninde İlhan Palut ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşma yapıldı.

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar devam ediyoruz.

Genç teknik adam yeşil beyazlı takımın başına geçtiğimiz sezonun devre arasında geçmişti. Palut yönetimindeki Konyaspor bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Yeşil beyazlılar bu karşılaşmalardan 13 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de 39 puanla lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor 2. sırada yer alıyor.