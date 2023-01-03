Konyaspor ile Sivasspor 27. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor , Sivasspor ’u ağırlayacak. Yarın saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Konyaspor, geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan toplarken, Sivasspor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 14 puan elde etti. Bu zorlu müsabaka öncesinde yeşil-beyazlılar 7. sırada, Sivas ekibi ise 17. basamakta bulunuyor.

27. randevu

Konyaspor ile Sivasspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 26 mücadelede Konyaspor 8 kez sahadan galip ayrılırken, Sivasspor ise 10 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda her iki takım da 26 kez gol sevinci yaşadı. İki takım Konya’da 13 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 3 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 20 kez gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor 10 defa gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig’de oynanan maçlarda Konyaspor deplasmanda rakibini 1-0 yenerken, Sivasspor da Konya’da sahadan aynı skorla galip ayrıldı.

Konyaspor seriyi devam ettirmek istiyor

Konyaspor, Süper Lig’de 5 maçtır kaybetmiyor. Konya temsilcisi bu süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini ise bu sezonun 10. haftasında evinde Gaziantep FK’ya karşı 1-0’lık skorla almıştı. Konya temsilcisi, Süper Lig’deki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.

İlhan Palut ile Rıza Çalımbay 7. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez karşı karşıya geldi. Palut, söz konusu müsabakalarda Göztepe ve Konyaspor’un, Çalımbay ise Sivasspor’un teknik patronuydu. İlhan Plaut’un öğrencileri söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Ümit Öztürk, en son Konyaspor’un 18 Şubat 2022 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 4-4 berabere biten Kasımpaşa maçında görev aldı. (İHA)