Konyaspor , Trabzonspor ’un stoperi Hüseyin Türkmen’in transferinde sona yaklaştı. Hakkında Trabzonspor’dan ayrılacağına dair iddialar çıkan stoper Hüseyin Türkmen’in Konyaspor’a transfer olacağı ve transfer için sona gelindiği iddia edildi.

Savunma hattına takviye istiyor

Konhaber’in aktardığı bilgilere göre Ahmet Çalık’ın vefatının ardından savunma hattına yeni eklemeler yapmak isteyen yeşil-beyazlı takım, Trabzonspor ile yollarını ayıracağı söylenen Hüseyin Türkmen ile ilgileniyor.

Konyaspor, Hüseyin Türkmen transferinde sona yaklaştı

24 yaşındaki stoper ile temasa geçen Konyaspor, Türkmen transferinde sona yaklaştı. Aktarılan bilgilere göre Türkmen’in yeşil-beyazlı takıma katılması için yapılan çalışmaların yarısı tamamlandı.

Hüseyin Türkmen kimdir?

Hüseyin Türkmen 1 Ocak 1998 tarihinde Akçaabat’ta dünyaya geldi. 24 yaşındaki stoper 2017’den bu yana formasını giydiği Trabzonspor için bu sezon 8 maçta forma giydi fakat takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.