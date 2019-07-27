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Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor

27 Temmuz 2019, Cumartesi 14:15
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Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor.
İkinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'da bulunan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular savunma, hücum organizasyonları ve çabukluk hareketleri ve şut çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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