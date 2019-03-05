Konyaspor heyeti, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konyaspor’dan bir heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, Konyaspor Başkan Yardımcısı Abbas Kılıç, Konyaspor Asbaşkanları Mustafa Aydınalp ve Uğur Öncan da yer aldı.

Görüşmede Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konyaspor’un hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili TBF yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.