Konyaspor hazırlıklara başlıyor

Süper Lig’e dönüş tarihi haziran ayının ortası olarak planlanırken, Konyaspor da bu doğrultuda hazırlıklarına başlamak için harekete geçti. TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çıkacak karara göre, Bülent Korkmaz’ın öğrencilerinin de toplu halde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

28 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Konyaspor hazırlıklara başlıyor

Süper Lig’e dönüş tarihi haziran ayının ortası olarak planlanırken, Konyaspor da bu doğrultuda hazırlıklarına başlamak için harekete geçti. Bireysel olarak çalışmaların sürdürüldüğü Yeşil-Beyazlı ekipte gözler, ay sonunda gerçekleştirilecek olan TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çevrildi. Çıkacak olan karara göre, Bülent Korkmaz’ın öğrencilerinin de toplu halde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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