Konyaspor hazırlıklara başlıyor

Süper Lig’e dönüş tarihi haziran ayının ortası olarak planlanırken, Konyaspor da bu doğrultuda hazırlıklarına başlamak için harekete geçti. Bireysel olarak çalışmaların sürdürüldüğü Yeşil-Beyazlı ekipte gözler, ay sonunda gerçekleştirilecek olan TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çevrildi. Çıkacak olan karara göre, Bülent Korkmaz’ın öğrencilerinin de toplu halde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.