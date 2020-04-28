Konyaspor hazırlıklara başlıyor
Süper Lig’e dönüş tarihi haziran ayının ortası olarak planlanırken, Konyaspor da bu doğrultuda hazırlıklarına başlamak için harekete geçti. TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çıkacak karara göre, Bülent Korkmaz’ın öğrencilerinin de toplu halde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Süper Lig’e dönüş tarihi haziran ayının ortası olarak planlanırken, Konyaspor da bu doğrultuda hazırlıklarına başlamak için harekete geçti. Bireysel olarak çalışmaların sürdürüldüğü Yeşil-Beyazlı ekipte gözler, ay sonunda gerçekleştirilecek olan TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çevrildi. Çıkacak olan karara göre, Bülent Korkmaz’ın öğrencilerinin de toplu halde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.