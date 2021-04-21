Konyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ismael Diomande, Musa Çağıran, Eray Birniçan, Alper Uludağ ve Marin Anicic katılmadı.

KONYA (AA)