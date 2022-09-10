Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Namağlup Konya, evinde kazanıp üst üste 4. galibiyetini almak istiyor. Lige henüz galibiyeti bulunmayan Hatay ise güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Konyaspor , Süper Lig 'in 6. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. 3 maçtır kazanan İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, 11 puanla 2. sırada. Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp serisini 4 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Serkan Özbalta'lı Hatayspor, 1 puanla 17. basamakta. Bordo Beyazlılar, güçlü rakibini devirip kötü gidişata son vermeye ve 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.
Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Hatayspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Hatayspor muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Bytyqi, Muric, Muhammet
Hatayspor: Erce, Sadık, Vranjes, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa, Musa, Varga, Lobhanidze, El Kaabi