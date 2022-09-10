Konyaspor , Süper Lig 'in 6. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. 3 maçtır kazanan İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, 11 puanla 2. sırada. Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp serisini 4 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Serkan Özbalta'lı Hatayspor, 1 puanla 17. basamakta. Bordo Beyazlılar, güçlü rakibini devirip kötü gidişata son vermeye ve 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.

Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Hatayspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Bytyqi, Muric, Muhammet

Hatayspor: Erce, Sadık, Vranjes, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa, Musa, Varga, Lobhanidze, El Kaabi