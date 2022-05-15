Topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında 50 puanla 11. basamakta bulunan Hatayspor'a konuk olacak. 2 maçtır kaybeden ve 3. sırayı tehlikeye atan İlhan Palut'un ekibi, deplasmanda kazanıp son haftaya iddialı girmek istiyor. Ligde bir iddiası kalmayan, 7 maçtır galibiyete hasret kalan Ömer Erdoğan'lı Hatay ise kötü gidişata evinde son vermenin hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maç Konya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, zorlu maçta forma giyemeyecek. Issac Sackey'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Konyaspor ise kritik 90 dakikaya tam kadro çıkacak.

Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Hatayspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



