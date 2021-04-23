Sezonun flaş takımı Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. 5.lik için mücadele eden Hatayspor deplasmanda galibiyet arayacak. Konyaspor ise kazanarak geçen hafta farklı skorla mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçını unutmak istiyor.

Konyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puanla sıralamanın 13’üncü basamağında yer alıyor.

Mame Diouf cezalı!

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya’ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Hatayspor, 2-1 kazanmıştı.