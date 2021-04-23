Konyaspor - Hatayspor (CANLI)

Sezonun flaş takımı Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. 5.lik için mücadele eden Hatayspor deplasmanda galibiyet arayacak. Konyaspor ise kazanarak geçen hafta farklı skorla mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçını unutmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puanla sıralamanın 13’üncü basamağında yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Hatayspor, 2-1 kazanmıştı.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2: Gelişen Konyaspor atağında Hadziahmetovic'in uzaktan vurduğu sert şutta top kaleci Münir'de kaldı.

Dakika 25: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Rahmanovic'in vurduğu kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.

Dakika 44: Konyaspor'da kaleci Sehic, kalesinde adeta devleşti. Gelişen Htayspor atağında Akintola'nın yakın mesafeden vurduğu şut kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topa bekletmeden vuran Boupendza'nın şutunda Sehic yine gole izin vermedi. Son olarak Kamara'nın şutunu çıkaran Sehic, gole kalesini kapamayı başardı.

Dakika 45+2: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Gelişen Konyaspor atağında Sekidika'nın vurduğu sert şutta top direkten döndü.

Konyaspor-Hatayspor maçı ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Skidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Hatayspor: Münir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza.

Konyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mame Diouf cezalı!

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya’ya gidecek.



