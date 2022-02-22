Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ertelenen Süper Lig 21. hafta maçında konuk olduğu Başakşehir'e 2-1 mağlup olan ve 3 maçtır kazanamayan, lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 haftadır istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Palut, "Trabzonspor yenilgisinden sonra lider ile aramızdaki fark zaten açıldı. Ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor. Her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için önemli maçtı.'' dedi ve ekledi:

'Takıma ve kendime güvenim ilk günkü gibi devam ediyor'

''Rakibimize pozisyon vermeden devam ettiğimiz bir maçtı. Planımız istediğimiz gibi işledi. Golü de bulduk. İkinci yarının başında pozisyon hatasından erken bir gol yedik. Maç 1-0 devam etse farklı bir hikaye olabilirdi. Sonrasında duran toptan golü yedik. Beraberliği yakalamak için girişimlerimiz oldu. Ancak yapamadık. Başakşehir'i kutluyorum. İyi götürdüğümüz bir lig var. Ancak 3 haftadır istediğimiz sonuçları alamadık. Kasımpaşa maçında savunmada büyük sıkıntılar yaşadık. Takımda bir dağınıklık vardı. Bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. İleride daha efektif olabilirdik. 3 maçtır işler istediğimiz gibi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. Takıma ve kendime güvenim ilk günkü gibi devam ediyor. Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz"

'Her aut 35 saniye, her korner 40 saniye... '

Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir yedek kulübesiyle yaşanan gerilim sorulan Palut, "Maç içinde gerilmeler olabiliyor. Bizim sitemimiz oyunun akması yönündeydi. Başakşehir ya da biz kazanabiliriz. Ancak her aut 35 saniye. Her korner 40 saniye... Değişiklikler son derece yavaş. Oyunun akmasıyla alakalı talebimiz oldu. Bazen konuşmamak daha iyidir. Biz sadece oyun aksın istedik. Diğer durumlar bizde kalsın" şeklinde konuştu.

'Şampiyonu belirleyecek tek takım var o da Trabzonspor'

Şampiyonluk yarışı hakkındaki düşünceleri sorulan başarılı teknik adam, şöyle konuştu: "Artık yukarıyı, şampiyonu belirleyecek tek takım var o da Trabzonspor. Çok büyük bir hata yapmazlarsa, savrulma yaşamazlarsa ki öyle bir görüntüleri yok, 2'ncilik daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor karşımızda. Arkadan baskı yapan takımlar için de 2'ncilik daha gerçekçi bir hedef olarak ortaya çıkıyor."







