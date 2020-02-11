Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

11 Şubat 2020, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 22'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde altyapı antrenörleri Soner Demirel, Çağdaş Çankaya ve kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Topla yapılan çabukluk hareketleri ve 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı ile Volkan Fındıklı katılmadı.


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