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Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

02 Kasım 2021, Salı 18:56 Son Güncelleme:
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Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig ’in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada 4’e 1 topla oyunla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanda, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Amir Hadziahmetovic, Ahmed Hassan yer almadı.

AA

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