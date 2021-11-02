Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig ’in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada 4’e 1 topla oyunla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanda, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Amir Hadziahmetovic, Ahmed Hassan yer almadı.

AA