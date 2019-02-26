Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

26 Şubat 2019, Salı 20:46
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Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve iki grupta oynanan 5’e 3 ile devam eden antrenman, 6’ya 6 oyunla ve tempolu koşu ile sona erdi.

Sahada devam eden antrenmanın ikinci bölümüne İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen ve yenileme çalışması yapan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado katılmadı.

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