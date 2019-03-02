Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. İki takımda kazanmak istiyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

02 Mart 2019, Cumartesi 13:09
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Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atiker Konyaspor ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Konya'da karşı karşıya gelecek. 7 maçlık yenilmezlik serisi Kayserispor maçında sona eren Aykut Kocamanlı Konyaspor Göztepe'yi yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Göztepe ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic

Göztepe: Beto-Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome

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