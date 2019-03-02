Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Atiker Konyaspor ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Konya'da karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona ererken, Atiker Konyaspor 90+4. dakikada Skubic'le bir penaltıdan yararlanamadı. Göztepe'de Kadu, 90. dakikada Jahovic'e yaptığı ve sonrasında penaltıyla sonuçlanan hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Göztepe bu sonuçla puanını 26'ya yükseltip küme düşme hattında kalmaya devam ederken, Atiker Konyaspor 35 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Kritik karşılaşma başladı...

14. dakikada ev sahibi Atiker Konyaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Golcü futbolcu Adis Jahovic, karşı karşıya pozisyonda Beto engeline takıldı.

GOL! 18. dakikada Konyaspor aradığı golü buldu. Traore'nin kullandığı kornerde stoper Petar Filipovic altıpas üzerinde ayağını uzattı ve boşa çıkan Beto'nun yanından topu filelerle buluşturdu.

20. dakikada Atiker Konyaspor'da Leonard Zuta, karşılaşmada ilk sarı kartı gören oyuncu oldu.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı

52. dakikada Ani gelişen onyaspor atağında Fofana uzun bir pasla Milosevic'i topla buluşturdu. Milosevic, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Beto'da kaldı.

GOL! 53.dakikada Andre Castro'nun şık pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahası içine sokularak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 1-1.

68. dakikada Deni Milosevic'in sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Beto müthiş bir refleskle çıkardı.

VAR! 88. dakikada Adis Jahovic karşı karşıya pozisyondayken Kadu'nun müdahelesi sonrası top dışarı çıktı. Hakem Abdülkadir Bitigen sağlık görevlilerini sahaya çağırırken, pozisyon sonrası VAR'a gitti.

Bitigen, VAR incelemesinin ardından sarı kartı bulunan Kadu'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterirken, 90+1. dakikada penaltıya hükmetti.

PENALTI KAÇTI! 90+4. dakikada Skubic penaltıyı kullanmak için topun başına gelirken, kaleci Beto kalesini gole kapattı ve penaltı kaçtı.

90+8. dakikada Adis Jahovic, altıpas üzerinden bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda ağları bulamadı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

Konyaspor - Göztepe 11'ler...

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic.

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Castro, Serdar, Deniz, Yasin, Ghilas.