Konyaspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçına çıkacak Konyaspor sahadan galibiyet ile ayrılmak için mücadele ediyor. Göztepe ise yakaladığı çıkışı deplasmanda sürdürmenin peşinde...

Konyaspor - Göztepe İlk 11'ler belli oldu!

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek











