Konyaspor - Göztepe (CANLI)
Süper Lig'de 22. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz Konyaspor ile ilk maçında galibiyet almak istiyor. Göztepe ise deplasmanda yakaladığı çıkışı sürdürmek peşinde. Konyaspor - Göztepe maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçına çıkacak Konyaspor sahadan galibiyet ile ayrılmak için mücadele ediyor. Göztepe ise yakaladığı çıkışı deplasmanda sürdürmenin peşinde...
Konyaspor - Göztepe İlk 11'ler belli oldu!
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek
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