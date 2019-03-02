Konyaspor - Göztepe CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Atiker Konyaspor ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Konya'da karşı karşıya geliyor.
7 maçlık yenilmezlik serisi Kayserispor maçında sona eren Aykut Kocamanlı Konyaspor Göztepe'yi yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Göztepe ise deplasmanda galibiyet peşinde.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Kritik karşılaşma başladı...
14. dakikada ev sahibi Atiker Konyaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Golcü futbolcu Adis Jahovic, karşı karşıya pozisyonda Beto engeline takıldı.
GOL! 18. dakikada Konyaspor aradığı golü buldu. Traore'nin kullandığı kornerde stoper Petar Filipovic altıpas üzerinde ayağını uzattı ve boşa çıkan Beto'nun yanından topu filelerle buluşturdu.
20. dakikada Atiker Konyaspor'da Leonard Zuta, karşılaşmada ilk sarı kartı gören oyuncu oldu.
İlk yarı sona erdi.
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İkinci yarı başladı
52. dakikada Ani gelişen onyaspor atağında Fofana uzun bir pasla Milosevic'i topla buluşturdu. Milosevic, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Beto'da kaldı.
GOL! 53.dakikada Andre Castro'nun şık pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahası içine sokularak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 1-1.
68. dakikada Deni Milosevic'in sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Beto müthiş bir refleskle çıkardı.Konyaspor - Göztepe 11'ler...
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic.
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Castro, Serdar, Deniz, Yasin, Ghilas.