Konyaspor - Giresunspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Son 18 iç saha maçında tek yenilgi alan Konyaspor son lig maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Bazı kilit isimler eksik olmasına rağmen, İlhan Palut'un ekibi maça hakim ve kazanmayı hak etti. Eğer şampiyonluk yarışında kalmaya devam edeceklerse, savunmaya takviye yapmaları gerekecek. Rakip yarı sahada oynama eğiliminde olan Giresunspor karşısında tipik bir İlhan Palut performansı bekleyebiliriz. Konyaspor'un sabırlı oynamasını, kendi yarı sahasındaki baskıyı sindirerek hızlı geçiş oyunuyla Giresunspor'a karşı skor avantajı sağlamasını muhtemel.

Giresunspor, son maçında Alanyaspor 'a evinde 3-1 mağlup oldu. Son zamanlarda aldıkları kötü sonuçlar Giresunspor'u küme düşme bölgesine itti. Alanyaspor'a karşı performanslarıyla ilgili olumlu olan tek şey kolay pozisyona girmeleri oldu.. Bu sefer karşılarında ligin güçlü takımlarından Konyaspor var. Savunma hatları Alanyaspor'dan daha iyi olduğu kesin. Giresunspor'un şans bulması zor görünüyor.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik bu sezon Trabzonspor 'un ardından (223 dakika) Süper Lig maçlarında en kısa süre geride oynayan takım 264 dakika ile Konyaspor oldu.

Mücadelede ev sahibi takım favori.

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