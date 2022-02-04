Konyaspor , Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. 1 maçı eksik olan ve lider Trabzonspor 'un 9 puan gerisinde bulunan İlhan Palut'un ekibi, evinde kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı amaçlıyor. Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır 3 puana hasret kalan Hakan Keleşli Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.

Liderin takipçisi olan Konyaspor’da bu maç öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Yeşil-Beyazlılar, Giresunspor’u iki as file bekçisinden yoksun konuk edecek. İlhan Palut, 3. kaleci Erten’e şans verdi. Forvet Cikalleshi de sakat. Giresun'da ise Hayrullah ve Erol Can’ın sakatlıkları devam ederken orta sahanın önemli isimlerinden Pelupessy de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor taraftarının ayrılan biletlere büyük ilgi gösterdiği ifade edilirken stadın çoğunluğunun dolu olacağı da gelen haberler arasında.

Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Giresunspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor - Giresunspor ilk 11'ler:

Konyaspor: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guihlerme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir