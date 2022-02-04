Konyaspor - Giresunspor maçı (CANLI)

Konyaspor , Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. 1 maçı eksik olan ve lider Trabzonspor 'un 9 puan gerisinde bulunan İlhan Palut'un ekibi, evinde kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı amaçlıyor. Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır 3 puana hasret kalan Hakan Keleşli Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Konyaspor-Giresunspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Konyaspor - Giresunspor ilk 11'ler:

Konyaspor: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guihlerme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir