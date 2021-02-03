Süper Lig'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Konyaspor , üst üste 5 maç kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takımda da tek hedef galibiyet. 23 puanı bulunan Konyapsor 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 19 puanla 19. basamakta. Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Konyaspor'da Sehic, Anicic, Alper ve Volkan, Gençlerbirliği'nde Salih, Johansson ve Ömürcan sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Başkent ekibinde ayrıca kart cezalısı Soner Dikmen de Konya deplasmanında olmayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç beIN Sports HD 2'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Konyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Diomande, Musa, Rahmanovic, Bytyqi, Milosevic, Erdon

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Furman, Mustafa, Zargo, Polomat, Murat, Rahmetullah, Mugni, Sefa, Lima, Sio