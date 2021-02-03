Konyaspor - Gençlerbirliği Canlı
4 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında üst üste 5 maçtır kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta iki takımda da tek hedef sahadan galip ayrılmak, kötü gidişatı durdurmak. Konyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde.
Süper Lig 'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Konyaspor , üst üste 5 maç kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. 23 puanı bulunan Konyapsor 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 19 puanla 19. basamakta. Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıktı.
Konyaspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Candeias, Piris, Murat Yıldırım, Furman, Stancu, Sefa Yılmaz
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