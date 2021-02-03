Konyaspor - Gençlerbirliği Canlı

Süper Lig 'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Konyaspor , üst üste 5 maç kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. 23 puanı bulunan Konyapsor 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 19 puanla 19. basamakta. Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıktı.

Konyaspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Candeias, Piris, Murat Yıldırım, Furman, Stancu, Sefa Yılmaz





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