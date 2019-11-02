Konyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında farklı mağlup olan Konyaspor, taraftarı önünde kazanarak ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği ise yeni hocası Hamza Hamzaoğlu'yla ilk maçında 3 puana ulaşmanın peşinde olacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak. Maç başladı.
Bir yanda İttifak Holding Konyaspor, diğer tarafta Gençlerbirliği... Geçen hafta Fenerbahçe’den 5 yiyen, Türkiye Kupası’nda Eyüpspor’a elenen Yeşil-Beyazlılar, taraftarı önünde mutlaka kazanmak istiyor. Gençlerbirliği de yeni hocası Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçında güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ev sahibinde Hurtado’nun sakatlığı sürüyor. Gençler’de ise Baiano ve Yasin bugün yok.
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Konyaspor - Gençlerbirliği 11'leri:
İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali.
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu.
Konyaspor'da cezası biten Serkan Kırıntılı bugün ilk 11’de olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman ileri uçta ise Shengelia’yı görevlendirmeyi düşünüyor.
Başkent ekibinin yeni hocası Hamza Hamzaoğlu, özellikle Sessegnon, Candeias ve Stancu’ya hücumda çok güveniyor. Gençler’in ligde 9 maçta 1 galibiyeti var.