Konyaspor , Süper Lig 'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 18 puanla haftaya averajla 3. sırada giren ve zirve takibini sürdüren İlhan Palut'lu Konyaspor, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, 12 puanla 10. basamakta. Kırmızı Siyahlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor-Gaziantep FK maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Kahraman, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekici, Soner, Bytyqi, Muric, Muhammet

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Tosca, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Markovic, Figureido, Pekhart