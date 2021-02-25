Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Diomande, Amir, Milosevic, Levan, Amar, Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papi, Ertuğrul, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Sousa, Dicko, Kenan

Maç öncesi Konyaspor'da önemli eksikler var. Musa, Sekidika, Amir, Anicic ve Alper'in sakatlıkları devam ediyor. Gaziantep'te ise Kana Biyik, zorlu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



