Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İlhan Palut’la 2’de 2 yaparak çıkış yakalayan Konyaspor, Gaziantep FK’yı da eli boş yollamak istiyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Gaziantep ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Diomande, Amir, Milosevic, Levan, Amar, Cikalleshi
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papi, Ertuğrul, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Sousa, Dicko, Kenan
Maç öncesi Konyaspor'da önemli eksikler var. Musa, Sekidika, Amir, Anicic ve Alper'in sakatlıkları devam ediyor. Gaziantep'te ise Kana Biyik, zorlu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.