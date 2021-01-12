Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor sahasında rakibini yenerek çeyrek finale kalmak istiyor. Uzun yenilmezlik serisinin ardından son lig maçında Sivasspor'a kaybeden Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Antep ekibinde Sumudica'nın görevine son verilmişti.
Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 15.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele, A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.
Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep ekibinde, takımın başında antrenör Erdal Güneş görev yapacak.
Gaziantep temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Sousa, Jean Armel Kana Bıyık ve Nouha Dicko, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.